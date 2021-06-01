Евросоюз не поддерживает реализацию проекта "Северный поток-2", - еврокомиссар Симсон

Позиция европейской стороны неизменна: "Северный поток-2" не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта.

Об этом во время встречи с руководителем Минэнерго Германом Галущенко заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Они подтвердили стратегическое энергетическое партнерство Украины и ЕС, а также обсудили выполнение Плана реализации Меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству между Украиной и ЕС и Приложения XXVII к Соглашению об ассоциации.

Стороны уделили внимание вопросу газопровода "Северный поток-2". Симсон подтвердила, что позиция европейской стороны в этом вопросе неизменна: "Северный поток-2" не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта".

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Галущенко заверил, что Украин готова выполнять задачи, определенные годовым планом работы на 2021 год.

Еврокомиссар также отметила, что ЕС ждет от Украины внедрения запланированных реформ в области энергетики в соответствии с международными обязательствами.

С украинской стороны во встрече также приняли участие заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, советник министра Елена Зеркаль.