Евросоюз не поддерживает реализацию проекта "Северный поток-2", - еврокомиссар Симсон
Об этом во время встречи с руководителем Минэнерго Германом Галущенко заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Они подтвердили стратегическое энергетическое партнерство Украины и ЕС, а также обсудили выполнение Плана реализации Меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству между Украиной и ЕС и Приложения XXVII к Соглашению об ассоциации.
Стороны уделили внимание вопросу газопровода "Северный поток-2". Симсон подтвердила, что позиция европейской стороны в этом вопросе неизменна: "Северный поток-2" не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта".
Галущенко заверил, что Украин готова выполнять задачи, определенные годовым планом работы на 2021 год.
Еврокомиссар также отметила, что ЕС ждет от Украины внедрения запланированных реформ в области энергетики в соответствии с международными обязательствами.
С украинской стороны во встрече также приняли участие заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, советник министра Елена Зеркаль.