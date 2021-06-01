В создаваемом едином глобальном социальном реестре будут фиксировать случаи домашнего насилия, - Лазебная
Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала во время совместного совещания с руководителями правоохранительных органов по противодействию детской преступности и защите прав детей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы работаем над этим вопросом, но мы на него смотрим системно. Правительством принята стратегия цифровизации социальной сферы и уже в июне мы будем тестировать единый социальный реестр, который будет большим глобальным реестром по всем категориям, по всем статусам социальным, которые есть в стране. И, соответственно, там, безусловно, будут такие разделы и реестры, которые необходимы для выработки определенных отдельных политик. Поэтому мы надеемся, что уже встраивая в этот социальный реестр, мы сделаем соответствующий контент и будем иметь такой реестр случаев домашнего насилия", - сказала Лазебная.
Генпрокурор Ирина Венедиктова посоветовала министру привлекать ювенальных прокуроров к разработке этого реестра, поскольку, по ее словам, Министерство соцполитики смотрит на его формирование с точки зрения социальной политики, а прокуратура - с точки зрения быстрого реагирования и уголовных производств. "Разный пласт, поэтому надо привлечь и прокурорское сообщество", - убеждена Венедиктова.