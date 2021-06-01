Главные новости 1 июня: интервью Зеленского, отказ от полиэтиленовых пакетов

Зеленский рассказал о перспективах третьей мировой, стало известно, откуда у Шария деньги, Верховная Рада запретила использование полиэтиленовых пакетов, – главные новости Украины 1 июня.

Интервью Зеленского

Президент дал большое интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он рассказал, что "политический эгоизм" НАТО может привести к началу третьей мировой войны, а если россияне попытаются "прорубить" сухопутный коридор из Донбасса в оккупированный Крым, это будет уже "открытая полномасштабная война". Зеленский признал, что создание настоящего союзного государства РФ и Беларуси может представлять для Украины опасность. И предположил, что Россия не решится на открытый военный конфликт с НАТО и Европой. На вопрос о том, есть ли в Украине антисемитизм, Зеленский ответил так: "Я являюсь результатом и ответом, что в Украине нет антисемитизма, что он на самом низком уровне".

Германия отказала Украине в оружии

Германия ответила на призыв президента Украины Владимира Зеленского относительно поставок оружия. В Берлине считают, что ситуацию на Донбассе нужно решать "только политическими средствами".

Украина просила у Германии штурмовые винтовки, радиооборудование и бронетехнику. "Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - прокомментировал Зеленский.

Лукашенко говорит, что российские войска могут быть в Беларуси за сутки

"Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь", - утверждает захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко.

Оккупанты вынесли "приговор" Чубарову

"Верховный суд" оккупированного Крыма заочно приговорил лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима. Его признали "виновным" в "организации массовых беспорядков" у стен парламента региона в феврале 2014 года в ходе митинга за Украину.

Прокуратура АР Крым считает, что подобный "приговор" является нарушением законов и обычаев ведения войны.

Защита Чубарова подала апелляцию на "приговор".

Счет Шария пополняют из Москвы

Счет, с которого пропагандист Анатолий Шарий оплатил покупку недвижимости в Испании, пополняется из Москвы. За 2019-2020 году на этот счет от двух граждан РФ поступило 670 тыс. евро. Деньги вносили наличными.

Украина отказывается от пластиковых пакетов

Верховная Рада поддержала отказ от пластиковых пакетов с 1 января 2022 г. Сетям магазинов и заведения общепита запретят предлагать покупателям и клиентам бесплатные полиэтиленовые пакеты. Нарушителей ожидают штрафы. Исключение составляют только пакеты для мяса, рыбы и сыпучих продуктов – да и то лишь до 2023 г.

У Netflix - свое понимание слова "бандеровец"

Стриминговая платформа Netflix, которая приобрела несколько дней назад права на фильмы "Брат" и "Брат-2", перевела слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист".