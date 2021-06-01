Вакцинированные CoronaVac теперь смогут получить международное свидетельство, - Ляшко

То, что ВОЗ одобрила вакцину CoronaVac для экстренного применения, позволяет выдавать международное свидетельство вакцинированным.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"ВОЗ подтвердила, что эта вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества. Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации всем, кто прошел полный курс прививок", - написал Ляшко.

Он напомнил, что Украина закупила 1913000 доз вакцины CoronaVac, сейчас этой вакциной проводится прививка лиц 65+, маломобильных групп населения и лиц, ухаживающих за маломобильными, спортсменов, работников образования, которые были привлечены к проведению ЕГЭ, представителей Вооруженных сил Украины, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение "Дія".

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Напомним, 1 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину СoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech для экстренного использования.