Количество пострадавших от изнасилований детей растет второй год подряд, - Венедиктова

По данным генерального прокурора Ирины Венедиктовой, в Украине второй год подряд фиксируется рост количества детей, пострадавших от изнасилований.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Больше чем наполовину в прошлом года возросло число детей, пострадавших от изнасилований, а в 2021 году - почти на четверть. В большинстве случаев сексуальное насилие над детьми совершается лицами из их близкого окружения, не менее 30% из них - родственники несовершеннолетних ", - сказала она.

Генпрокурор также подчеркнула, что необходимо усилить противодействие распространению детской порнографии, сексуальной эксплуатации и сексуальному насилию, поскольку Украина находится в ТОП-3 лидеров-поставщиков детской порнографии в мире.

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Генпрокурор также призвала правоохранителей и представителей государственных органов взять на контроль противодействие совершению насильственных преступлений в отношении детей, лишенных родительской опеки. В течение последних двух лет по таким фактам начато почти 100 уголовных производств.

"Я требую от профильных министерств изменения подходов к выбору кандидатов в опекуны, попечители, воспитателей специализированных учреждений, а также урегулирования обязанностей законных представителей. В то же время, следует принять действенные комплексных мер для повышения эффективности деятельности местных органов соцзащиты и служб по делам детей ", - сказала Венедиктова.

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