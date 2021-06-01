Венедиктова о деле Стерненко: Обычный уголовный процесс. Решение суда не оцениваю

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверяет, что не влияет на решение прокуратуры о том, оспаривать ли приговор по делу одесского активиста Сергея Стерненко в Верховном суде.

Об этом она заявила сегодня журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я уважаю решения судов. И закон запрещает мне давать им юридическую оценку... обвинительный акт еще 2016 года... я в это время еще студентов учила. Считаю, что в данном случае состоялся обычный уголовный процесс, о чем мы говорили с самого начала ", - сказала Венедиктова

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Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли кассация прокуратуры на это решение, генпрокурор сказала: "Я считаю, что нам всем надо исходить из позиции, что прокурор - независимый участник уголовного процесса - как он или она решит, таки будет. Влиять мнением на конкретный процесс я не могу, этот вопрос решит прокурор по делу".

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

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9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

31 мая Апелляционный суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным по двум статьям - 146 (похищение человека) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием). Его приговорили к 1 году лишения свободы условно.https://censor.net/ru/n3268618