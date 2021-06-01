Россия продолжает применять пытки и нарушать права жителей оккупированного Крыма, - Мониторинговая миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) продолжает получать сообщения о пытках и жестоком обращении сотрудниками правоохранительных органов РФ с содержащимся под стражей в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обзор ММПЧУ.

"10 марта 2021 года Владислав Есипенко, внештатный журналист Радио Свободная Европа/Радио Свобода, был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ. ММПЧУ получила информацию, что сотрудники ФСБ подвергли его пыткам электрическим током, избивали и подвергали сексуальному насилию в качестве метода пыток в подвале неустановленного здания, чтобы принудить признаться в сотрудничестве с украинскими спецслужбами", - говорится в документе.

Сообщается, что для публичной трансляции признания, к которому Есипенко принудили пытками, сотрудники ФСБ пригласили съемочную группу российского государственного телевидения, которая записала признание на камеру.

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Кроме того, ФСБ отказывала потерпевшему в доступе к частным адвокатам в течение 28 дней после задержания.

Также в оккупированном Крыму продолжаются преследования Свидетелей Иеговы, ограничения свободу мысли и выражения мнения, нарушения гарантий справедливого судебного разбирательства в резонансных уголовных делах.

Так, 20 апреля 2021 года оккупационный суд оштрафовал главного редактора крымскотатарской газеты "Кирим" и члена Меджлиса Бекира Мамутова из-за публикации в его газете доклада Генерального секретаря ООН 2020 года о Положении в области прав человека в Крыму.

Согласно законодательству РФ, при упоминании "Меджлиса" в материале необходимо примечание, что его деятельность запрещена в Российской Федерации.

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"ММПЧУ по-прежнему обеспокоена нарушениями гарантий справедливого судебного разбирательства в резонансных уголовных делах, рассматриваемых судами в Крыму. 15 февраля 2021 года суд г. Севастополя признал бывшего свидетеля по делу "Хизб ут-Тахрир" виновным по обвинениям в отказе от досудебных показаний, которые, по его словам, он дал под давлением. Суд вынес приговор на основании показаний анонимного свидетеля, подтверждающих заявления против обвиняемого", - отмечается в отчете. При этом свидетель не явился в суд и у стороны защиты не было возможности допросить его.