Начальник районной налоговой задержан на Сумщине при получении 1 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО
2 8627
Правоохранители задержали начальника одной из налоговых инспекций в Сумской области во время получения взятки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, налоговик шантажировал врача-стоматолога проверкой его предпринимательской деятельности. Чтобы избежать проверки, глава местной налоговой требовал взятку в размере 1 тыс. долларов. В случае неуплаты он угрожал штрафными санкциями и серьезными проблемами.
ГБР задержало налоговика 31 мая при получении 1 тыс. долл. взятки.
Решается вопрос сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.