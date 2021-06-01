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Российского оппозиционного политика Гудкова задержали и отправили в СИЗО

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Российского оппозиционного политика Гудкова задержали и отправили в СИЗО
По версии властей, он 6 лет назад не заплатил за аренду помещения. Гудкову грозит до пяти лет лишения свободы. По словам отца политика, фирма-арендатор давно обанкротилась, а о задолженности его сын узнал только во вторник утром.

Об этом Цензор.НЕТ сообщается ссылкой на "Радио Свобода".

Дома у Дмитрия Гудкова прошли обыски. Самого оппозиционного политика отправили под стражу двое суток, до того как суд изберёт ему меру пресечения. В качестве подозреваемой по этому же делу задержали тетю политика Ирину Ермилову.

По информации СМИ, уголовное дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения у мэрии Москвы в 2015 году. Потерпевшим проходит собственник помещения - департамент городского имущества столицы. Отец политика, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, сообщил журналистам, что речь идёт о подвале, за аренду которого, по версии следствия, его сын задолжал несколько миллионов рублей. Однако по словам Гудкова-старшего, фирма-арендатор давно обанкротилась, помещение вернули властям Москвы, а о некоей задолженности сын узнал только во вторник утром.

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Гудковы считают уголовное дело политически мотивированным. По их убеждению, оно заведено для того, чтобы не дать Дмитрию участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.

Топ комментарии

  • Артм Воронцов
    - Ваня!
    - б...дъ..4 утра, чего тебе?
    - У соседей обыск Иван, у Гудковых! а вдруг и к нам?
    - Вдруг только пук, дурья твоя башка, ложись.
    - Наверняка по доносу
    - Ну, во-первых, не по доносу, а по рапорту, а во-вторых, меня с детства учили: если обыски и аресты неизбежны, пиши первым...
  • Психиатрическая больница No1
    Российский оппозиционер заканчивается не начинаясь.
  • Marianna dba00ee2
    Российский оппозиционер заканчивается там, где начинается.
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