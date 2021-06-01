Прокуратура Одесской области хочет через суд отменить региональный статус русского языка
Об этом говорится в предоставленном прокуратурой ответе на запрос "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Ранее в офисе Уполномоченного по защите государственного языка сообщили, что на май 2021 в отдельных населенных пунктах четырех областей не отменены решения о предоставлении русскому языку статуса регионального. Речь идет о Днепропетровской, Луганской, Николаевской и Одесской областях.
Луганская областная прокуратура в ответ на запрос привела перечень органов местного самоуправления региона, которые за последние несколько лет отменили принятые ими решения о статусе русского языка как регионального.
У прокуратуры нет данных, действует ли до сих пор решение Луганского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.
Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не предусматривает предоставления решениями местных советов любым языкам статуса региональных на любой части территории Украины.