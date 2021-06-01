Появилась ориентировка на пропавшего начальника штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Черткова. ДОКУМЕНТ
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Полиция разыскивает начальника штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова.
Ориентировка есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
В ней указано, что Чертков не явился сегодня на службу. Он был одет в темную куртку и темно-синие джинсы, при себе имел тактический рюкзак.
Также из ориентировки известно, что у Черткова есть татуировка.
Составивший ориентировку полковник полиции Вячеслав Барба просит разместить информацию о пропавшем начштаба на вокзалах, рынках, в магазинах, торговых центрах и маршрутках.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, капитан первого ранга в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.