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Появилась ориентировка на пропавшего начальника штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Черткова. ДОКУМЕНТ

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Появилась ориентировка на пропавшего начальника штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Черткова. ДОКУМЕНТ
Полиция разыскивает начальника штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова.

Ориентировка есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

В ней указано, что Чертков не явился сегодня на службу. Он был одет в темную куртку и темно-синие джинсы, при себе имел тактический рюкзак.

Также из ориентировки известно, что у Черткова есть татуировка.

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Составивший ориентировку полковник полиции Вячеслав Барба просит разместить информацию о пропавшем начштаба на вокзалах, рынках, в магазинах, торговых центрах и маршрутках.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, капитан первого ранга в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Появилась ориентировка на пропавшего начальника штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Черткова 01

Топ комментарии

  • Saul Goodman
    Наша поліція на відміну від тебе не шукає легких шляхів...)))
  • mrSmith
    А камеры наружные, по маршруту его обычной поездки на работу нет желания проверить?
    Вышел из дома человек: на многих подъездах есть камера
    Шел к остановке: мимо магазина/ломбарда/кофейни проходил: и там могут быть камеры
    Так можно много чего увидеть и без ордера: оказывается, если просто попросить, а не быковать сходу, то люди могут предоставить запись с камеры.
    Детективы...
  • Igor Butenko 2bccf522
    Им сейчас раз плюнуть у них теперь благодаря зеленому пре-ту своя агентура и на границе и в сбу.
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