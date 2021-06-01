Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что российские спецслужбы причастны к принудительной посадке самолета Ryanair в Беларуси с оппозиционным журналистом Протасевичем.

Об этом он заявил во время визита в Литву, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО..

"События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что захват самолета Ryanair в Беларуси "имеет все признаки операции российских спецслужб"

"Они осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше", - сказал Данилов, добавив, что Украина и ее балтийские партнеры должны "помочь становлению демократического Беларуси".

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"Мы - это форпост и защита всей Европы", - сказал он, отметив важность единства партнеров в сопротивлении гибридной агрессии со стороны России.