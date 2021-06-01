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Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб, - Данилов

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Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что российские спецслужбы причастны к принудительной посадке самолета Ryanair в Беларуси с оппозиционным журналистом Протасевичем.

Об этом он заявил во время визита в Литву, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО..

"События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что захват самолета Ryanair в Беларуси "имеет все признаки операции российских спецслужб"

"Они осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше", - сказал Данилов, добавив, что Украина и ее балтийские партнеры должны "помочь становлению демократического Беларуси".

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"Мы - это форпост и защита всей Европы", - сказал он, отметив важность единства партнеров в сопротивлении гибридной агрессии со стороны России.

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    В Беларуси на всех руководящих должностях силовых структуру и служб безопасности СИДЯТ ФСБЭШНИКИ,
    Это обычный стиль работы кацапов в бывших республиках совка. Украинцы хорошо помнят ещё фсбэшников в СБУ И ВСУ.
  • Георгий Мокрицкий 2d2dca70
    На то он Иванов, чтобы так "культурно" и агрессивного обзывать украинского государственного деятеля... Диагноз очевиден: москва головного мозга.
  • Alex Stierlitz
    роSSія це ДІАГНОЗ!!
    руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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