Стала известна заявка сборной Украины по футболу на Евро-2020

1 июня главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил официальную заявку национальной команды на Евро-2020.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Заявка сборной Украины на Евро-2020

Вратари: 1. Георгий Бущан ( "Динамо"), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба - "Шахтер").

Защитники: 2. Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия), 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 24 Александр Тимчик, 25 Денис Попов (все - "Динамо"), 4. Сергей Кривцов , 22. Николай Матвиенко (оба - "Шахтер").

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все - "Шахтер"), 5. Сергей Сидорчук, 10 Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все - "Динамо"), 7. Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия), 8. Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), 14 Евгений Макаренко ( "Кортрейк", Бельгия), 17. Александр Зинченко ( "Манчестер Сити", Англия), 18. Роман Безус ( "Гент", Бельгия), 20. Александр Зубков ( "Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия), 19 Артем Беседин ( "Динамо"), 26. Артем Довбик ( "Днепр-1").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": УЕФА перенес Евро-2020 на год в связи с коронавирусом