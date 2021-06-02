Новости

Пропавший начштаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Чертков нашелся, - источник

42 58265
Пропавший начштаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Чертков нашелся, - источник
С Алексеем Чертковым все в порядке. Детали его исчезновения и обнаружения будут известны завтра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Чертков цел, жив и здоров. Что именно с ним случилось, обещают сообщить завтра.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, капитан первого ранга в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам были привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Позднее Цензор.НЕТ опубликовал ориентировку на Черткова

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Интересная история... Пропавший начштаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Чертков нашелся, - источник - Цензор.НЕТ 2522
  • Baks13
    Шпийонкі с крєпкім тєлом???
    Єго питалі..
  • Lion Dreams
    Неизвестно, что с ним делали, кто делал, и какие последствия
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости