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Зеркаль: США не отказались от санкций против "Северного потока-2", а приостановили их

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Зеркаль: США не отказались от санкций против "Северного потока-2", а приостановили их
Решить судьбу "Северного потока-2" могут предстоящие встречи президента США Джо Байдена с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

Такое мнение в интервью "ЕП" высказала экс-замглавы МИД и бывшая советник председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль, которая сейчас занимает должность советника министра энергетики, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это все зависит, на мой взгляд, от результатов встречи Путина с Байденом. Как я сегодня услышала, до этого будет встреча Байден-Зеленский... От этих двух встреч, на мой взгляд, очень зависит будущая судьба "Северного потока-2", - сказала Зеркаль.

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Зеркаль считает, что США пока не отказались от санкций против "Северного потока-2", а поставили их "на паузу", и потому санкции могут восстановить. Поэтому, отмечает Зеркаль, встречи Байдена с президентами Украины и России могут иметь решающее значение.

"Я думаю, что они (США. - Ред.) санкции не вычеркнули. Сняли санкции временно как возможность применения к консорциуму и к председателю этого консорциума. Это не значит, что их нельзя восстановить в любой момент", - сказала Зеркаль.

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Топ комментарии

  • Саша Фирсов a8a04e1d
    Зеркаль: США не отказались от санкций против "Северного потока-2", а приостановили их - Цензор.НЕТ 539
  • Эразм Роттердамский 4a760266
    приостановить чтобы дать достроить -вот и весь бидон
  • Veter Isinski
    Зачем Зеркаль рассказывает эти сказки? Вроде была серьезным человеком...
    Очевидно, что байден задабривает пуйло перд встречей на которую сам же и напросился. Т.е. он будет не давить и требовать - давить нечем, а покупать и продавать. Снятие санкций с РФ говорит о том, чем он будет за свои интересы расплачиваться - интересами и независимостью Украины.
    Повторятся полностью сценарий 2009г, когда он наградил кремль перезагрузкой за оккупацию Грузии.
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