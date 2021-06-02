Лукашенко "не против" допроса Протасевича террористами "ЛНР"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко готов пригласить в страну "следователей" из террористической организации "ЛНР" для допроса оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Об этом Лукашенко заявил на совещании по сотрудничеству с Россией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним, - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе", - сказал Лукашенко.

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Он добавил, что в Беларуси Протасевичу может грозит до 15 лет лишения свободы. Таким образом он прокомментировал публикации о том, что Протасевич, находясь на борту самолета, высказывал опасения, что в Беларуси ему грозит смертная казнь.

"А наши журналисты оправдывали, что у нас предусмотрено по такой статье не смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", - заключил Лукашенко.

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Как сообщалось, ранее так называемая "генпрокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении уголовного дела" против экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Террористы обвиняют его в якобы участии в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Азов". Они обратились к властям Беларуси с просьбой обеспечить им возможность провести с Протасевичем "следственные действия".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.