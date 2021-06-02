Эксперты обратились к правительству с требованием распустить Наблюдательный Совет УКФ и отменить его решения
Как сообщает Цензор.НЕТ, на данный момент обращение подписали 137 экспертов. Список подписантов обновляется. Ранее с подобным заявлнием выступили культурные учреждения.
Текст обращения:
Премьер-министру Украины Шмыгалю Д. А.
Министру культуры и информационной политики Ткаченко А. В.
Главе комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Потураеву Н. Г.
Главе Наблюдательного совета Украинского культурного фонда Мудрак Л. Н.
Уважаемый Денис Анатольевич, уважаемый Александр Владиславович, уважаемый Никита Русланович, уважаемая Лариса Михайловна!
Украинский культурный фонд (далее - Фонд) - это важное достижение культурной общественности, о чем свидетельствует ряд весьма успешных реализованных проектов и беспрецедентное количество поданных заявок на получение финансирования. Разработанная и внедренная Фондом процедура распределения средств государственного бюджета на конкурсной основе дала толчок развитию проектов нового формата в самых разнообразных секторах культуры.
Однако недавние действия новоизбранного Наблюдательного совета Фонда свидетельствуют о том, что принцип прозрачности распределения средств оказался под угрозой. Отклонение ряда проектов без должной аргументации на третьем этапе конкурса нарушает процедуру конкурса, заложенную в действующих нормативных документах. Эти действия нивелируют наработанные рабочие механизмы отбора проектов и наносят репутационный ущерб, провоцируя потерю доверия к институции - доверия, которое команда Фонда смогла получить благодаря настойчивости и поступательности.
Статус эксперта Фонда длительное время налагал на нас обязанность проявлять сдержанность и нейтралитет. Однако ситуация, сложившаяся в УКФ, заставила нас как участников процесса конкурсного отбора обратиться с открытым письмом и высказать свою позицию. Наблюдательный совет начал процесс фактического демонтажа Фонда, создает угрозу свертывания нынешнего грантового сезона и деятельности учреждения в целом. Критическими для УКФ стали, в частности, следующие действия:
- Наблюдательный совет целенаправленно своей популистской риторикой нивелирует достижения Фонда за 3 года. Возник риск полного разрушения процедур Фонда и внедрение практики "ручного управления" за закрытыми дверями;
- запущен самовольный процесс нивелирования полномочий независимых экспертных советов. Необоснованный просмотр результатов конкурсов и отклонение проектов с высоким рейтингом без объяснения причин сводит процедуру независимого экспертного оценивания к техническому отбору и подготовке "рекомендательного" списка для тех, кто "решает" на самом деле. Экспертные рекомендации оказываются целиком и полностью отвергнутыми в процессе принятия решений;
- при каденции нового Наблюдательного совета разрушается доверие общественности к Фонду - институции, вокруг которой консолидировалось культурное сообщество, чтобы сделать ее образцовой с точки зрения прозрачности процедур и коллективности принятия решений. Отдельные члены Наблюдательного совета целенаправленно обесценивают профессионализм экспертов УКФ, неуважительно высказываются о достижениях грантополучателей прошлых лет, излишне сосредоточены на мелких процедурных моментах, показательно игнорируют достижения УКФ;
- из-за действий Наблюдательного совета в последние месяцы массово увольняются сотрудники учреждения, исполнительный директор не назначен, а Совет фактически взял на себя функционал Дирекции Фонда;
- без диалога с сотрудниками Фонда, с экспертными советами и с более широким культурным сообществом де-факто произошла смена приоритетов Фонда на 2021 год, а также изменение правил конкурса, таких как новая норма о перекладывании стоимости аудита на грантополучателя, введенная после публикации инструкций для заявителей и Порядка проведения конкурсного отбора проектов. Эти новации противоречат законодательству и свидетельствуют о превышении полномочий Наблюдательным советом.
На основании вышеизложенного, выражаем недоверие Наблюдательному совету и требуем:
- роспуска действующего состава Наблюдательного совета и переизбрания нового состава на принципах прозрачности и с соблюдением действующих норм законодательства;
- отмены решений действующего Наблюдательного совета об отказе проектным заявкам с высоким рейтингом и пересмотра этих решений новым составом Наблюдательного совета, а с целью спасения грантового сезона - продления сроков реализации проектов, которые находятся под угрозой срыва;
- отмены решений по привлечению непрозрачным способом отдельных лиц для создания стратегии Фонда вместо публичной процедуры с привлечением общественности;
- назначения исполнительного директора Фонда, который в том числе обеспечит эффективную коммуникацию между экспертной средой, культурным сообществом и Наблюдательным советом;
- возобновление сотрудничества с Украинским католическим университетом по разработке учебных программ и системы сертификации экспертов;
- вынесения на публичное обсуждение инициированных Наблюдательным советом изменений в Закон Украины "Об Украинском культурном фонде".
Напомним, Наблюдательный совет своим решением лишил финансирования проекты, получившие высокую оценку экспертов. Решение не поддерживать значительную часть проектов программ, рекомендованных экспертным сообществом и принятых Фондом было принято Наблюдательным советом при минимальном кворуме в составе 5 человек. В одном только ЛОТе "Знаковые события в Украине" Наблюдательный совет отклонил 16 из 24 проектов. Вместо этого поддержку получили другие программы, рейтинг которых значительно ниже ранее принятых, но сейчас отклоненных.