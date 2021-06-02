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Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2"

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Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2"
20 конгрессменов, состоящих в Республиканской партии, призвали правительство США отменить ограничения на санкции против компании-оператора "Северного потока-2".

Об этом говорится в официальном письме-обращении членов Конгресса США к главе Госдепартамента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Обоснование, предоставленное Конгрессу об отмене санкций (против компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига. - Ред.), весьма проблематично", - сказано в документе.

Как объясняют конгрессмены, утверждение Госдепа, что введение таких санкций "негативно повлияло бы на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами" полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. Именно у этих союзников и партнеров возникаю самые большие проблемы с безопасностью и экономикой, связанные с "Северным потоком-2", отмечают законодатели.

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"Мы требуем, чтобы вы немедленно устранили эти непродуманные исключения (относительно санкций. - Ред.) и применили обязательные полномочия, принятые Конгрессом", - говорится в письме.

Конгрессмены настаивают, что "жесткие и однозначные публичные заявления (Госдепа относительно "Северного потока-2". - Ред.) необходимо сочетать с жесткими и однозначными действиями".

Кроме того, по мнению республиканцев, "чем дольше администрация Байдена будет тянуть время, тем больше будет усиливать злонамеренный влияние Путина по всей Европе".

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Топ комментарии

  • Amber
    1. Трамп наклав санкції на СП-2.

    Це фейк, тобто брехня.

    Факт у тому, що санкції на СП-2 два роки поспіль накладав Конґрес і обидва рази включав їх до закону-оборонного бюджету США.

    Ба більше.

    Першого разу Трамп тільки погрожував накласти вето, але не ризикнув, бо вето було б подолане.

    Другого разу (після програшу на виборах) він таки наклав вето і вето таки було подолане обидвома палатами Конґресу.

    2. Байден скасував санкції, накладені Трампом.

    Тут два фейки, дві брехні в одному реченні.

    Те, що Трамп НЕ накладав санкції, - ми розібралися вище.

    Але Байден також НЕ скасовував взагалі жодних санкцій! Байден вирішив НЕ застосовувати санкції до німецького оператора газопроводу, а застосував і розширив санкції до московських суден та компаній.

    Це величезна і принципова різниця, бо не можна скасувати, те, чого не було.
    (Якщо хтось покаже мені розпорядження Держдепу або Мінфіну, яким США ухвалили санкції проти німецького (точніше швейцарського) оператора потоку раніше, отримає від мене приз.

    Далі.

    Чому Байден так вирішив?

    Бо Меркель потрібна США навіть у ті 5 місяців, що їй залишилися, а зупинити будівництво це б однаково не допомогло.
  • PREDATOR PREDATOR
    Колись наші політичні експерти казали,що ні в якому разі не можна допустити добудувати північний потік.І ще казали,коли прийде Байден.ніякого потоку не буде.Зараз вже кажуть.що нічого страшного для України немає,в добудові цього потоку.Коротше кажучи вішають локшину.
  • denis robb
    В США разгорается мегаскандал: Стало известно о спонсировании Байдена лоббистом «Северного потока-2» Biden received funds from top Russia lobbyist before Nord Stream 2 giveaway

    Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2543
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