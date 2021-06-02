В Украине скоро появится новый род войск, - Данилов
Об этом он заявил во время визита в Литву, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО в Facebook.
"Вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня гораздо опаснее, чем ядерное оружие и обмен опытом в этом вопросе крайне важен", - сказал Данилов, добавив, что актуальной в этом направлении является активизация сотрудничества в рамках киберцентра в Каунасе.
В свою очередь главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дариус Кулешюс поддержал предложение об усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности между нашими странами, а также заверил в неизменности поддержки Украины на пути к интеграции в НАТО и ЕС.
Также Секретарь СНБО Украины подчеркнул важность усиления практического сотрудничества в области кибербезопасности. В этом контексте Данилов отметил, что Украина будет "максимально поддерживать идею создания кибер-НАТО, которое может стать одним из самых мощных альянсов", учитывая уровень проникновения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности государства и смещение противостояния с конвенционного в кибернетическое поле.
Министр обороны Литвы в свою очередь отметил, что вклад Украины в обеспечение безопасности региона является ценным, а также важность "мобилизации международной поддержки Украины".