В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"2 июня 2021 в Украине зафиксированы 2 205 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 104 ребенка и 85 медработников.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1 262 человека;
летальных случаев - 158;
выздоровели - 9 405 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 27 936 человек,
методом ИФА - 11 348 человек,
экспресс-тестами - 25 592 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 206 836 человек;
выздоровели - 2 062 572 человека;
летальных случаев - 50 857;
проведено ПЦР-тестов - 10 235 181.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях", - рассказали в Минздраве.