В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 2 205 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 2 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"2 июня 2021 в Украине зафиксированы 2 205 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 104 ребенка и 85 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1 262 человека;

летальных случаев - 158;

выздоровели - 9 405 человек;

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За сутки протестировано:

методом ПЦР - 27 936 человек,

методом ИФА - 11 348 человек,

экспресс-тестами - 25 592 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 206 836 человек;

выздоровели - 2 062 572 человека;

летальных случаев - 50 857;

проведено ПЦР-тестов - 10 235 181.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях", - рассказали в Минздраве.











