В течение ближайших двух недель США объявят, как будут распределены 80 млн доз вакцин от COVID-19, - Блинкен

США намерены в течение двух следующих недель объявить, каким образом будут распределены среди других стран 80 миллионов доз американских COVID-вакцин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен

"В определенный момент в течение ближайших двух недель мы объявим о том, каким будет процесс распространения и продажи этих вакцин", - сказал глава Госдепартамента США в ходе визита в Коста-Рику, передает Reuters.

Он уточнил, что в соответствующем объявлении будут детализированы критерии процесса распределения препаратов от коронавируса.

Как сообщалось, в мае Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты готовы поставить другим странам до конца июня в общей сложности 80 миллионов доз COVID-вакцин. Речь идет о 60 миллионах доз препарата AstraZenaca, произведенных в США, также 20 миллионах Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации