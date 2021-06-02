За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 884 человека, всего - 1 047 896, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 129 482 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"18 884 человека привиты против COVID-19 за сутки 1 июня 2021. Одну дозу получили 15 858 человек, полностью иммунизированы - 3 026 человек.

В течение суток работали: 240 мобильных бригад, 390 пунктов вакцинации.

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По состоянию на 2 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 620 024 человека.

С начала прививочной кампании привиты 1 047 896 человек, из них получили 1 дозу - 1 047 894 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 132 508 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 180 402 прививки", - рассказали в Минздраве.





