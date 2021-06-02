Настойчивость Украины в получении ПДЧ вполне обоснованная. Удивляет, почему до 2019 года не говорили об этом, - вице-премьер Стефанишина
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Нынешняя настойчивость Украины в вопросе получения ПДЧ по членству в НАТО была вполне обоснованной. Вопрос нужно было поднять раньше.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Она считает, что реакция НАТО могла бы быть другой, если бы Украина запросила ПДЧ раньше.
"Меня больше удивляет, почему Украина до 2019 года не говорила о ПДЧ. Возможно, если бы не было такого "долгого молчания", этой скромной нерешительности, то сегодня реакция отдельных стран-членов Альянса была бы другой", - сказала она.