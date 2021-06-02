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Настойчивость Украины в получении ПДЧ вполне обоснованная. Удивляет, почему до 2019 года не говорили об этом, - вице-премьер Стефанишина

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Настойчивость Украины в получении ПДЧ вполне обоснованная. Удивляет, почему до 2019 года не говорили об этом, - вице-премьер Стефанишина
Нынешняя настойчивость Украины в вопросе получения ПДЧ по членству в НАТО была вполне обоснованной. Вопрос нужно было поднять раньше.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она считает, что реакция НАТО могла бы быть другой, если бы Украина запросила ПДЧ раньше.

"Меня больше удивляет, почему Украина до 2019 года не говорила о ПДЧ. Возможно, если бы не было такого "долгого молчания", этой скромной нерешительности, то сегодня реакция отдельных стран-членов Альянса была бы другой", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна как можно быстрее получить План действий по членству в НАТО, - Порошенко

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Як це Україна не говорила ?
    Просто Стефанишина проспала ті часи, переглядаючи квартал..
  • Враг рода человеческого 666
    Просто до 2019 делали. А сейчас говорят. Но," а какая разница"
  • Ksenia VB
    Iryna Gerashchenko

    17 год ·

    «Європейська Солідарність» разом з колегами зірвала спроби слуг відтермінувати дубляж фільмів українською . Ця норма закону про мову вступає в силу з 1 липня, але авторам « Сватів» , Голобородьок, і кварталу нейметься- ну дуже хочеться продавати своє російськомовне телемило в Москву. Тому планували відтермінувати дубляж на невизначений термін, до закінчення карантину під егідою ковіду. Ми не дали цього зробити.

    Це не перший наступ на українську за два роки президенства Зеленського. Найемоційніші моменти дня.
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