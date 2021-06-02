Новости

Саммит Байдена-Путина - это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы, - представитель Белого дома Жан-Пьер

1 31418
Саммит Байдена-Путина - это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы, - представитель Белого дома Жан-Пьер
Американская администрация рассчитывает на встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, поскольку Вашингтону необходимо разобраться в намерениях России.

Об этом заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы (...). Там предстоит много работы", - сказала она журналистам на брифинге.

По словам представителя Белого дома, встреча Байдена с Путиным – "это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России".

Читайте также: Лавров об ожиданиях РФ от саммита Байдена-Путина: Не строим иллюзий, что будут прорывы, исторические судьбоносные решения

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Саммит Байдена-Путина - это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы, - представитель Белого дома Жан-Пьер - Цензор.НЕТ 8883
  • Артм Воронцов
    теперь и негры бросают ножи в спину........ Саммит Байдена-Путина - это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы, - представитель Белого дома Жан-Пьер - Цензор.НЕТ 5123

    Судан объявил о пересмотре соглашения с россией о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота. Руководство Генштаба страны утверждает, что договор был подписан при прежнем режиме и не отвечает интересам Судана. Одновременно с этим говорится об открытости страны по военному сотрудничеству с США.
  • я гражданин Украины
    давно пора...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости