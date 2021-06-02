В Киеве неизвестные проникли в офис компании и украли из сейфа 95 тыс. грн, - источник

Сегодня рано утром неизвестные пробрались в офис одной из компаний в Киеве и похитили из сейфа 95 тыс. грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что произошел разбой сегодня утром, около 5:30.

Так, трое неизвестных в медицинских масках через окно проникли в помещение офиса.

2 июня, в 05:30, в Оболонском районе города Киева трое неизвестных в медицинских масках путем повреждения окна проникли в офисное помещение компании "Альянс-Логистик".

Однако в то время в помещении находился сотрудник компании и заметил злоумышленников.

Тогда они начали угрожать мужчине оружием, связали его и проникли в один из кабинетов и украли из сейфа около 95 тыс. грн, а после скрылись.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выдавали себя за таксистов и грабили посетителей развлекательных заведений: полиция задержала в Одессе банду "гастролеров". ВИДЕО+ФОТОрепортаж