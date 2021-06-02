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Netflix исправил титры об "украинском нацистском коллаборационисте": "Теперь там не nazi, а banderite". СКРИНШОТ

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Netflix исправил титры об "украинском нацистском коллаборационисте": "Теперь там не nazi, а banderite". СКРИНШОТ
Стриминговая платформа Netflix, которая ранее перевела слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист", исправила субтитры к фильму.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Голоса" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

Так, нардеп обратилась к украинской диаспоре в США, и там помогли решить проблему.

"Вчера понеслась "зрада" о том, что Netflix перевел "бандеровец" в фильме "Брат" как Ukrainian Nazi collaborator (украинский нацистский коллаборационист. - Ред.). Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы на компанию, а я просто написала бандеровцам-украинцам из Кремниевой долины. Наша диаспора там невероятная. Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен. Теперь там не nazi, а banderite", - говорится в сообщении.

Netflix исправил титры об украинском нацистском коллаборационисте: Теперь там не nazi, а banderite 01
Netflix исправил титры об украинском нацистском коллаборационисте: Теперь там не nazi, а banderite 02

Напомним, ранее сообщалось, что Netflix перевел слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист".

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Якби зрада не понеслась, то ніхто би і не виправив.
    Ми не маємо права толерувати подібні виходки.
    "Какая разніца" не пройде Netflix исправил титры об "украинском нацистском коллаборационисте": "Теперь там не nazi, а banderite" - Цензор.НЕТ 3045
  • Valery Greff
    Netflix виправив титри про "українського нацистського колабораціоніста": "Тепер там не nazi, а banderite" - Цензор.НЕТ 439
  • die Sonne b2a94bf7
    Редкостный кал этот "Брат". Да и вообще 99.9 всего, что в рашке произведено, не пойму как это можно смотреть и что там вообще обсуждать и нафига это на Нетфлмксе. Честно - не понимаю.
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