В ОП разочарованы "проводником энергетической политики" Герусом. Через 2 года дошло, что "эксперты и реформаторы" немного не тем занимаются, - Кучеренко

Близкие к Офису Президента Телеграмм-каналы пишут, что в Офисе Зеленского разочарованы "проводником энергетической политики" председателем энергетического комитета Верховной Рады Андреем Герусом, а также назначенным с его подачи составом НКРЭКУ.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вам интересно - почему вдруг стали убыточными государственные энергокомпании (Энергоатом, Укрэнерго, ГарПок) и почему правительство собирается повышать цену на электроэнергию для населения ?! Ниже один из элементов "конструкции" по зарабатыванию коррупционных денег тройкой современных "бендеров" Герус-Тарасюк-Притыка. Об этой схеме уже давно знают все специалисты более года. Я лично написал ряд обращений практически во все инстанции и органы. Не знает только один человек - президент Зеленский, который и назначил Геруса с Тарасюком фактическими "директорами" украинской энергетики", - подчеркивает он.

По его словам, близкие к ОП Телеграмм-каналы пишут, что в Офисе Зеленского разочарованы "проводником энергетической политики" господином Герусом, а также назначенным с его подачи нелегитимным составом НКРЭКУ.

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"Мол, через два года Зеленскому дошло, что "эксперты и реформаторы" немного не тем занимаются. Лично мне сложно поверить в такое внезапное прозрение ОП. Но в чем сомнений давно нет, это что члены НКРЭКУ и их поводырь господин председатель комитета хорошо себя чувствуют в той ситуации, которая сложилась на энергорынке", - уверен он.

"Помню, как чуть больше года назад, когда на торговле "воздухом" косили сотни миллионов гривен в месяц, на совещаниях в НКРЭКУ отдельных успешных торговцев вообще было запрещено упоминать. Вот просто не существовало для комиссии трейдеров, которые больше всех грабили "Энергоатом". Табу и все. Сейчас налоговая раскрыла финансовые отчеты всех ООО 2020 года и что мы видим - хороший товарищ Геруса и Тарасюка господин Притыка и его "Новая-Энергетическая- Компания" получила доход в прошлом году 8,3 млрд грн. В компании один стол и стул на балансе, а она провернула через себя 8,3 млрд грн. В 10 раз больше, чем в предыдущий год. Чистая прибыль этой компании "Рога и копыта" составила около 120 млн грн - ровно в 10 раз больше уставного капитала", - пишет эксперт.

"Ну может так совпало?", - иронично задается вопросом он.

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"А вот что точно не совпало, это что "экспертов и реформаторов" вчера срочно согнали для "профессиональной дискуссии" о тарифах на самом неолигархическом телеканале страны. И вот чудеса - господин председатель НКРЭКУ на лету переобулся и теперь говорит, что российский импорт нам не нужен, что у нас вообще-то профицит электроэнергии. Так может надо почаще их в Офис Президента вызвать? Может тогда их товарищ перестанет по 8 млрд дохода из "воздуха" делать, а "Энергоатом" с минус 4,8 млрд грн выйдет на обещанную Зеленским прибыль 500 млн долларов", - подытожил Кучеренко.