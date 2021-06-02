Писателя и литературоведа Михаила Слабошпицкого похоронят сегодня на Байковом кладбище в Киеве

Сегодня, 2 июня, в Киеве похоронят украинского литературоведа, писателя и общественного деятеля Михаила Слабошпицкого.

Об этом в Фейсбук сообщила его жена Светлана Короненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Церемония прощания с Михаилом Слабошпицким состоится в среду, 2 июня, в Доме писателей (ул. Банковая, 2). Начало в 10:30. Отпевание в Михайловском соборе с 12:30. Захоронение на Байковом кладбище в 15:00 (33 участок)", - написала она.

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