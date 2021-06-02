Белорусский политзаключенный Латыпов, пытавшийся покончить с собой в зале суда, пришел в себя после операции

Белорусский политзаключенный Степан Латыпов, который во время судебного заседания попытался покончить с собой, пришел в себя после операции и находится в стабильном состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.BY в Telegram.

"Он был госпитализирован в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Пациент поступил по экстренным показаниям в 15:30. При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, была произведена обработка раны. На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза", - сообщили в Минздраве РБ.

Напомним, во вторник в Минске во время судебного заседания оппозиционер Степан Латыпов попытался совершить самоубийство.

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Во время судебного заседания 1 июня Степан Латыпов заявил, что силовики угрожали ему ужесточением условий содержания и уголовными делами в отношении его родственников.

Латыпова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: части 1 и 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и неповиновение требованиям властей); часть 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику полиции); часть 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере). Якобы "в период с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый путем обмана и введения в заблуждение захватили денежные средства 16 юридических лиц на общую сумму более 123 тысяч рублей".

Во время обыска в квартире профессионального лесоруба Степана Латыпова были обнаружены химические вещества, после чего государственная пропаганда заявила, что он якобы готовился с помощью этих веществ отравить сотрудников милиции. Однако обвинение было снято.