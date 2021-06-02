"В стране, которой управляет комик, оборонным концерном может управлять любой дебил", - экс-"слуга народа" Дубинский о назначении Милованова
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Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский прокомментировал назначение Тимофея Милованова главой набсовета "Укроборонпрома".
Об этом Дубинский сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В стране, которой управляет комик, - государственным оборонным концерном может без последствий управлять любой д_бил", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 июня состоялось заседание обновленного состава Наблюдательного совета "Укроборонпрома", на котором Тимофей Милованов единогласно был избран новым председателем.
В 2019 году Милованов отшутился на слова олигарха Игоря Коломойского, который назвал его дебилом: "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу".