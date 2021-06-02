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Член политсовета "Слуги народа" Слюсарев попал в базу "Миротворца" из-за контрабандной торговли с Крымом и оккупированными территориями Донбасса. СКРИНШОТ

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Член политсовета "Слуги народа" Слюсарев попал в базу "Миротворца" из-за контрабандной торговли с Крымом и оккупированными территориями Донбасса. СКРИНШОТ
Член политического совета партии "Слуга народа" Вадим Слюсарев попал в базу сайта "Миротворец".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте "Миротворца".

По данным сайта, Слюсарев пытался легализовать оккупацию Крыма и занимался там коммерческой деятельностью, а также участвовал в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные территории.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками. Незаконная коммерческая деятельность в оккупированном российскими захватчиками Крыму. Участие в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные российскими оккупантами и российско-террористическими бандформированиями территории Украины", — говорится о Вадиме Слюсареве на "Миротворце".

Как ранее писал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, Слюсарев был избран в политсовет "Слуги народа" в марте 2021 года. 

Он получил звание генерала при Януковиче в 2011 году, былпомощником народного депутата Партии регионов Артема Пшонки, который с 14-го года в бегах. Слюсарев летает в Крым к своим родителям, получившим российские паспорта, владеет двумя гостиницами в Алуште, девятью фирмами по завозу импорта в Украину и землей на погранпереходе Гоптовка.

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Член политсовета Слуги народа Слюсарев попал в базу Миротворца из-за контрабандной торговли с Крымом и оккупированными территориями Донбасса 01

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Не якийсь там рядовий "член", а член Політради партєйки слуг неукраїнського народу.
  • саша паламарчук
    ми вибирали Порошенка.
  • саша паламарчук
    пора вже і сцикуну приписатись на Миротворці. Член политсовета "Слуги народа" Слюсарев попал в базу "Миротворца" из-за контрабандной торговли с Крымом и оккупированными территориями Донбасса, - "Наблюдатель" - Цензор.НЕТ 1277
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