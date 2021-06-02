Контрразведка СБУ заблокировала попытку вывоза за границу оборудования и приборов для военно-транспортных самолетов. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, оперативники спецслужбы установили, что организовали махинацию представители одной из отечественных транспортных авиакомпаний. Она специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки. Злоумышленники собирались нелегально вывозить из Украины оборудование и приборы для военно-транспортных самолетов.
Правоохранители изъяли первую запланированную к контрабанде партию оборудования.
Следователи СБУ уже сообщили о подозрении одному из участников незаконной схемы по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.
Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств и привлечения других лиц, причастных к махинации.
Документирование проводилось под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры совместно с Государственной таможенной службой Украины.