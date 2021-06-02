Эксплуатация украинской ГТС обходится в $1 миллиард в год, - оператор

Эксплуатация украинской газотранспортной системы (ГТС) требует значительных средств - около 1 млрд долл. в год.

Об этом сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская ГТС - это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, которая требует значительных средств на ежедневную эксплуатацию. Примерно 1 млрд долларов в год", - написал Макогон.

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Он добавил, что без наличия долгосрочного транзитного контракта на условиях "качай или плати" поддержка такой инфраструктуры становится экономически нецелесообразной.

"Поэтому напоминаем, что транзитные мощности украинской ГТС можно свободно забронировать на следующие 15 лет на ежегодном аукционе, который состоится уже 5 июля. Приглашаем к участию", - написал глава "Оператора ГТС".