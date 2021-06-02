ВР сделала первый шаг к запрету продажи лекарств детям
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Верховная Рада приступила к урегулированию вопроса продажи лекарств детям.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям.
За такое решение - 306 парламентариев.
Перед голосованием народный депутат "Голоса" и член комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина призвала поддержать законопроект и напомнила, что документ зарегистрировали после того, как лекарствами отравились две школьницы, в результате чего одна девочка умерла.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы ограничить возможности для принесения себе вреда несовершеннолетними", - отметила она.