ВР сделала первый шаг к запрету продажи лекарств детям

Верховная Рада приступила к урегулированию вопроса продажи лекарств детям.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям.

За такое решение - 306 парламентариев.

Перед голосованием народный депутат "Голоса" и член комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина призвала поддержать законопроект и напомнила, что документ зарегистрировали после того, как лекарствами отравились две школьницы, в результате чего одна девочка умерла.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы ограничить возможности для принесения себе вреда несовершеннолетними", - отметила она.

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