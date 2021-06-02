Новости

Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала почти 13 тыс. подписей, должны успеть, осталось всего 25 дней, - ЦПК

5 62559
Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала почти 13 тыс. подписей, должны успеть, осталось всего 25 дней, - ЦПК
Петиция на сайте Офиса Президента с требованием уволить Олега Татарова с должности замглавы ОП собрала более половины подписей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.

"Половина есть! Почти 13 тысяч подписей под петицией с требованием уволитьТатарова. Но нужно 25 тысяч и времени мало: всего 25 дней. Друзья, должны успеть. Успешная петиция по ОАСК запустила его ликвидацию. Теперь время дожать портновского черта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в сети зарегистрирована петиция об увольнении замглавы ОП Татарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Татаров закрыл дело "Роттердам+", о котором Зеленский спрашивал Порошенко на стадионе, - Шабунин

Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Да зеленому балагану по болту все петиции. Они живут по законам зеленой помойки.
  • cimbitep
    напомню всем любителям петиций: петиция на увольнение дЕрмака набрала 25 тысяч. где дЕрмак? там же. где был до петиции.
  • cimbitep
    ну наберет она 25 тысяч, и что? сколько их уже набирало 25 тысяч с нулевым результатом в итоге? я 4 помню, но их явно больше. и ни одной не помню с положительным результатом.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости