Новости • Правосудие

Верховный Суд признал увольнение Ройтбурда с должности директора худмузея незаконным

1 61714
Верховный Суд признал увольнение Ройтбурда с должности директора худмузея незаконным
Верховный Суд признал незаконным решение Одесского областного совета об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.

Об этом Ройтбурд написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я успел забыть о том, что выиграл суд у Одесской облрады, проиграл апелляцию и подал на кассацию. И вот – вишенка на торте", - написал Ройтбурд и опубликовал резолютивную часть решения суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одесский облсовет не имеет полномочий увольнять Ройтбурда с должности директора худмузея, - "слуга народа" Ткаченко

Согласно документу, суд кассационную жалобу художника удовлетворил и оставил в силе решение Приморского районного суда Одессы, который признал, что Ройтбурда уволили незаконно.

Также судья постановил взыскать с Одесского облсовета в пользу Ройтбурда уплаченный им судебный сбор в размере 1681 грн.

Верховный Суд признал увольнение Ройтбурда с должности директора худмузея незаконным 01
Верховный Суд признал увольнение Ройтбурда с должности директора худмузея незаконным 02

Напомним, решение об увольнении Ройтбурда с должности директора музея было принято голосованием Одесского областного совета, однако художник продолжал фактически выполнять свои обязанности. В октябре 2019 г. министерство культуры, молодежи и спорта назвало решение об увольнении безосновательным.

Художника уволили со второй попытки - первая состоялась еще 16 августа 2019 г. Тогда вопрос внесли в предварительную повестку дня, но позже его оттуда убрали.

Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря 2017 г. 19 марта 2018 г. председатель облгосадминистрации подписал пятилетний контракт с Ройтбурдом, назначив его директором музея.

10 февраля 2020 года суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея. 1 июня апелляционный суд утвердил скандальное увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Будь спок,забанят і "Данаю" !!!))) Верховный Суд признал увольнение Ройтбурда с должности директора худмузея незаконным - Цензор.НЕТ 5191
  • Андрей Л 1ce5b51b
    Но для меня главное, что Ройтбурд хороший директор и у него проукраинские взгляды.
  • Vladimir Soukhov
    А кто был вместо него директором? Вообще ничтожность.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости