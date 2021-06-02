Белорусский узурпатор Лукашенко де-факто признал марионеточные "республики". Минск открыто перестал быть нейтральным, - Гармаш о переносе площадки для ТКГ
Об этом пишет представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Белорусский узурпатор, "забыл", что территория ОРДЛО является территорией Украины? И это в Минске – городе, в котором подписывались так называемые "Минские соглашения", закрепляющие этот постулат как основу мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе! Безусловно, это продуманный и демонстративный шаг. Причем, показательно, что приглашения марионеточным "следователям" "республик" он отправил через истинную вторую сторону конфликта – президента России", - подчеркивает Гармаш.
Гармаш уверен, что после этого у Москвы практически не может быть аргументов против переноса переговорного процесса из Беларуси в другую страну.
"После этого заявления Минск уже открыто перестал быть нейтральным", - акцентирует внимание он.
"...Действия режима Лукашенко сделали Беларусь открыто враждебной Украине. Практически, Минск уже стал угрозой нашей стране…", - добавил он.
Как сообщалось, ранее так называемая "генпрокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении уголовного дела" против экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Террористы обвиняют его в якобы участии в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Азов". Они обратились к властям Беларуси с просьбой обеспечить им возможность провести с Протасевичем "следственные действия".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.