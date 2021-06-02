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"Слуга народа" Третьякова о прожиточном минимуме: Чтобы его поднять, нужно было отвязать неадекватные показатели

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"Слуга народа" Третьякова о прожиточном минимуме: Чтобы его поднять, нужно было отвязать неадекватные показатели
Глава комитета ВР по вопросам соцполитики, народный депутат "Слуги народа" Галина Третьякова называет фундаментальным законопроект о прожиточном минимуме.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, оппозиция требует поднять прожиточный минимум.

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"Для того, чтобы его поднять нужно было отвязать, как говорят ученые, неадекватные и несоответствующие показатели, которые 30 лет нашей независимости были привязаны к прожиточному минимуму", - отметила Третьякова.

Она рассказала, что законопроектом вносятся изменения в более чем 100 законов Украины, в том числе и кодексы.

"Чтобы обеспечить основы для роста прожиточного минимума нужно было все отвязать, а то мы находились в финансовой ловушке, потому что при формировании бюджета страны мы не могли поднимать показатели социальной защиты", - заявила глава комитета.

Ранее Рада одобрила в первом чтении законопроект о привязке прожиточного минимума к средней зарплате.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    "Слуга народа" Третьякова о прожиточном минимуме: Чтобы его поднять, нужно было отвязать неадекватные показатели - Цензор.НЕТ 6370

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  • Иван Петрович Сидоров
    "Слуга народа" Третьякова / это та, которая переживает и заботится: У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова./ Зарплата в 32-25 тыс. для депутата - это слишком мало, - "слуга народа" Третьякова
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Коли макс.з/п та пенсія держсоужбовця буде не більша за 10 мін.з/п та пенсіі в Україні ,тоді буде порядок !!!)))
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