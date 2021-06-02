ВР приняла законопроект по выплатам медработникам, пострадавшим от COVID-19
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Верховная Рада приняла законопроект относительно выплат медработникам, пострадавшим от COVID-19.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Народные депутаты проголосовали законопроект о внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно урегулирования отдельных вопросов социальной защиты медицинских работников, пострадавших от коронавирусной болезни (COVID-19).
За такое решение - 337 парламентариев.