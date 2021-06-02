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Рада планирует штрафовать за продажу лекарств детям: штрафы будут от 102 до 1190 грн

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Рада планирует штрафовать за продажу лекарств детям: штрафы будут от 102 до 1190 грн
Верховная Рада сделала первый шаг к установлению административной ответственности за продажу лекарств детям.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Парламентарии проголосовали за основу законопроект о внесении изменений в статью 42-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно продажи лекарственных средств детям.

За такое решение - 319 народных депутатов.

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Закон излагает в новой редакции статью 42-4 Кодекса об административных правонарушениях. За продажу (отпуск) в аптечных учреждениях лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, предусмотрели административную ответственность.

Такое нарушение влечет за собой наказание для виновных лиц штраф в размере от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 102-425 гривен.

В случае повторного в течение года совершения такого правонарушения грозит штраф от двадцати пяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 425-1190 гривен.

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Топ комментарии

  • Solomon c5c4359c
    Дедушкам с бабушками-песец. Внука в аптеку не пошлешь. Пусть теперь аптеки бесплатно доставляют таблетки на дом.
  • Oljik
    Що тепер навіть зеленку дітям не продадуть?!
    Рада планирует штрафовать за продажу лекарств детям: штрафы будут от 102 до 1190 грн - Цензор.НЕТ 2614
  • сумний лошак
    *закладки* покупать можна а аскорбинку хер вам....
    велике досягнення курво......
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