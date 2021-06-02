В России считают, что в Украину под прикрытием учений с НАТО доставят вооружение и боеприпасы

Российские военные считают, что под прикрытием крупных военных учений в Украине с привлечением сил НАТО Sea Breeze в страну доставят партию современного вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", - сказал он.

"В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - добавил Конашенков.

Напомним, летом текущего года в северо-западной части Черного моря и в Николаевской, Херсонской, Одесской областях состоятся многонациональные учения "Си Бриз - 2021". Учения будут проходить с целью повышения уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения общих задач по содействию безопасности гражданского судоходства в Черноморском регионе с привлечением морского, воздушного, берегового и водолазного компонентов.

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