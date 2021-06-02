ВР намерена усилить ответственность за служебную халатность, повлекшую гибель человека
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Верховная Рада планирует усилить ответственность за служебную халатность, которая привела к гибели человека.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности народные депутаты приняли за основу законопроект О внесении изменений в статью 367 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за служебную халатность, если она повлекла гибель человека.
За такое решение - 302 присутствующих.