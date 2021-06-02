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ВР намерена усилить ответственность за служебную халатность, повлекшую гибель человека

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ВР намерена усилить ответственность за служебную халатность, повлекшую гибель человека
Верховная Рада планирует усилить ответственность за служебную халатность, которая привела к гибели человека.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности народные депутаты приняли за основу законопроект О внесении изменений в статью 367 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за служебную халатность, если она повлекла гибель человека.

За такое решение - 302 присутствующих.

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