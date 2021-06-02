Более 190 нардепов получили от государства 3,3 млн грн помощи, - "Опора". ИНФОГРАФИКА

Более 190 народных депутатов получили от государства 3,33 млн грн материальной помощи и помощи по временной нетрудоспособности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении гражданской сети "ОПОРА"

Так, наибольшую сумму помощи получила депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Приходько. Ее помощь по временной нетрудоспособности за ноябрь 2020 года составила более 168 тысяч гривен.

Немного меньшую сумму помощи получила Анна Скороход ("За майбутнє") - более 135 тысяч гривен (этот же вид помощи за январь, июнь и сентябрь 2020 года).

Лидерами по количеству средств на материальную помощь также являются Виктор Балога (За будущее) - более 125 тысяч гривен и Любовь Шпак ("Слуга народа") - 122 тысячи гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не уверен, что Рада поддержит отмену компенсации на оплату жилья нардепам, - Разумков

Более 83 тысяч пособия по временной нетрудоспособности за октябрь и декабрь 2020 года получал также экс-нардеп Зиновий Андреевич, более 81 тысячи - Анжелика Лабунская ("Батькивщина"), более 69 тысяч - Николай Кучер ("Довіра") и более 60 тысяч Олег Макаров ("Голос").





