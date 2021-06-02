Новый армейский джип: 5 предприятий представят Минобороны свой вариант автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ

Пять частных предприятий выразили готовность сотрудничать с Министерством обороны Украины по разработке легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армияinform.

"Их осталось пятеро ... Речь идет о частных предприятиях, которые подтвердили свою готовность сотрудничать с Министерством обороны Украины. А именно: продолжить выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины", - пишет издание.

Так, по результатам рассмотрения и обработки тактико-технического задания выразили готовность продолжить работу и приступить к выполнению данной ОКР на условиях, объявленных Минобороны, следующие предприятия: ООО "ВИДИЮНИКОМЕРС"; ООО "ПРОТЕКТИНЖИЮРИНГ; ООО "Украинская бронетехника"; ООО "Конструкторско-производственное предприятие" СИНЕРГИЯ "и ОАО" УКРАВТОБУСПРОМ ". При этом Международный аналитический центр права "НПО МАЦП", объективно оценив свои возможности, отказался от дальнейшего участия в этом проекте.

Напоминается также, что 21 мая текущего года Минобороны Украины провело совещание с потенциальными исполнителями заказа на создание легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд украинской армии. Во время этого мероприятия шесть профильных частных предприятий-участников получили тактико-технические задания на выполнение упомянутой опытно-конструкторской работы. В течение пяти суток они должны были оценить собственные способности на способность воплотить в металле технические требования заказчика в срок до 1 сентября текущего года и проинформировать оборонное ведомство о готовности выполнить эту работу.

Теперь Минобороны Украины ожидает опытный образец для проведения государственных испытаний.

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