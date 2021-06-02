Рада утвердила в первом чтении законопроект о налоговой системе "Дия.City"

Верховная Рада занялась вопросом стимулирования развития цифровой экономики.

Народные депутаты в среду на заседании проголосовали за основу законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине. Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 281 народный депутат.

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Для компаний-резидентов "Дия.City" будет действовать следующая налоговая нагрузка:

налог на доход физических лиц 5%;

единый социальный взнос будет считаться от минимальной заработной платы;

законопроект дает компаниям-резидентам возможность выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал по ставке 9%;

военный сбор составит 1,5%.

Согласно проекту, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование будет уплачиваться в размере: