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Рада утвердила в первом чтении законопроект о налоговой системе "Дия.City"

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Рада утвердила в первом чтении законопроект о налоговой системе "Дия.City"
Верховная Рада занялась вопросом стимулирования развития цифровой экономики.

Народные депутаты в среду на заседании проголосовали за основу законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине. Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 281 народный депутат.

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Для компаний-резидентов "Дия.City" будет действовать следующая налоговая нагрузка:

  • налог на доход физических лиц 5%;
  • единый социальный взнос будет считаться от минимальной заработной платы;
  • законопроект дает компаниям-резидентам возможность выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал по ставке 9%;
  • военный сбор составит 1,5%.

Согласно проекту, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование будет уплачиваться в размере:

  • минимального страхового взноса - для работников резидентов "Дия.City";
  • 22 процента от определенного с учетом положений гиг-контракта размера базы начисления единого взноса, однако не больше максимальной и не ниже минимальной величины базы начисления единого взноса, установленной законом для гиг-специалистов резидента "Дия.City".
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