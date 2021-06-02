Рада утвердила в первом чтении законопроект о налоговой системе "Дия.City"
2 8797
Верховная Рада занялась вопросом стимулирования развития цифровой экономики.
Народные депутаты в среду на заседании проголосовали за основу законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине. Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 281 народный депутат.
Для компаний-резидентов "Дия.City" будет действовать следующая налоговая нагрузка:
- налог на доход физических лиц 5%;
- единый социальный взнос будет считаться от минимальной заработной платы;
- законопроект дает компаниям-резидентам возможность выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал по ставке 9%;
- военный сбор составит 1,5%.
Согласно проекту, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование будет уплачиваться в размере:
- минимального страхового взноса - для работников резидентов "Дия.City";
- 22 процента от определенного с учетом положений гиг-контракта размера базы начисления единого взноса, однако не больше максимальной и не ниже минимальной величины базы начисления единого взноса, установленной законом для гиг-специалистов резидента "Дия.City".