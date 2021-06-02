Жительница Минска отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора: Ей грозит два года тюрьмы за "нарушение равноправия граждан"
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В июле прошлого года женщина сдала квартиру помощнице прокурора одного из районов Минска и подписала с ней двухлетний контракт. Но после августовских событий в стране она передумала и потребовала освободить помещение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".
Прокуратура посчитала, что хозяйка "поддалась информационному влиянию" и сознательно хотела "нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с ее положением".
Против арендодателя возбуждено уголовное дело за "нарушение равноправия граждан" (статья 190 УК РФ) и уже направлено в суд. Женщине грозит до 2 лет лишения свободы, сама она находится под подпиской о невыезде.
Согласно Жилищному кодексу, арендодатель может расторгнуть договор аренды по собственной инициативе, уведомив арендатора за месяц и объяснив причины.