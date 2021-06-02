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Жительница Минска отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора: Ей грозит два года тюрьмы за "нарушение равноправия граждан"

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Жительница Минска отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора: Ей грозит два года тюрьмы за "нарушение равноправия граждан"
В июле прошлого года женщина сдала квартиру помощнице прокурора одного из районов Минска и подписала с ней двухлетний контракт. Но после августовских событий в стране она передумала и потребовала освободить помещение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

Прокуратура посчитала, что хозяйка "поддалась информационному влиянию" и сознательно хотела "нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с ее положением".

Против арендодателя возбуждено уголовное дело за "нарушение равноправия граждан" (статья 190 УК РФ) и уже направлено в суд. Женщине грозит до 2 лет лишения свободы, сама она находится под подпиской о невыезде.

Согласно Жилищному кодексу, арендодатель может расторгнуть договор аренды по собственной инициативе, уведомив арендатора за месяц и объяснив причины.

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Топ комментарии

  • Беларусь
    Друзья, это Беларусь, тут нет законов. Я в 1986-м году хотел переехать в Украину (после ЧАЭС), но моя "старАя" (жена) не захотела, вот теперь доживаем в РБ. опущенной теперь, ниже чем КНДР. Слава Украине, и зажыве Беларусь!!!
    Беларусь гордится Украиной.!!!
    Удачи Вам и нам, будем вместе!!!!!!!
  • Чинганчгук
    за "нарушение равноправия граждан" (статья 190 УК РФ) Источник: https://censor.net/ru/n3269016 а шо судят по законам другой страны?
  • Fish Man
    Так Белорусская область РФ.
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