Вместо того чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию, - Die Welt

Каждую неделю на востоке Украины гибнут украинские солдаты. В то же время Германия отказывается помочь молодой демократии, которая стремится в Европу. "Моральный компас" федерального правительства Германии во внешней политике больше не работает.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Die Welt.

"Позиция Германии проистекает из смеси неправильно понятого пацифизма и стремительного умиротворения по отношению к России. И это показывает, что моральный компас внешней политики федерального правительства, и прежде всего Социально-демократической партии Германии с ее прославленными рядами выдающихся апологетов России, долгое время не работал хорошо", - отмечает издание.

В частности, в материале критикуют позицию министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который является представителем Социально-демократической партии.

"Когда дело доходит до благородных слов, в значительной степени бесполезных переговорных органов, таких как Нормандский формат, или несущественных заявлений для прессы министра иностранных дел, Германия поддерживает Украину", - подчеркнули журналисты.

"Вместо того, чтобы помогать Украине, мы умиротворяем Москву", - говорится в материале.

Напомним, ранее Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года отказывается предоставлять военную помощь Украине.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ситуацию на Донбассе необходимо решать политическим путем: "Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут".

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