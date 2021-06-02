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Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин

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Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин
Завершение строительства магистрального трубопровода из России в Германию "Северный поток - 2" будет иметь серьезные последствия для Украины и стран Европы.

Об этом заявила член сенатского Комитета по иностранным отношениям Сената Джин Шахин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для нас неприемлемо строительство проекта "Северный поток-2"... Мы считаем, что завершение его строительства будет иметь серьезные последствия для Украины и последствия для европейского континента", - заявила Шахин на брифинге для журналистов после встречи группы американских сенаторов с президентом Украины.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин - Цензор.НЕТ 1760.
  • Підлога Маккартні
    А я щитаю, что: Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин - Цензор.НЕТ 1773
    Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин - Цензор.НЕТ 4180
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