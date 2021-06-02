Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин
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Завершение строительства магистрального трубопровода из России в Германию "Северный поток - 2" будет иметь серьезные последствия для Украины и стран Европы.
Об этом заявила член сенатского Комитета по иностранным отношениям Сената Джин Шахин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Для нас неприемлемо строительство проекта "Северный поток-2"... Мы считаем, что завершение его строительства будет иметь серьезные последствия для Украины и последствия для европейского континента", - заявила Шахин на брифинге для журналистов после встречи группы американских сенаторов с президентом Украины.