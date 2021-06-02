Сенатор США Мерфи по итогам встречи с Зеленским: Предоставление Украине ПДЧ будет следующим логическим шагом по членству в НАТО
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил сенатор Крис Мерфи (Демократическая партия, штат Коннетикут).
"Мы сильно чувствуем, что для Украины важно быть в тесной связи с Западом. По моему мнению, частью этого сближения Украины является продвижение процесса предоставления ПДЧ в НАТО для Украины. Мы сегодня обсуждали вопрос процесса ПДЧ, который будет следующим логическим шагом по членству в НАТО", - сказал Мерфи на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду.
Он подчеркнул, что Украина уже сделала несколько реформ, необходимых для того, чтобы стать членом НАТО, а также будет осуществлять дополнительные реформы.
"Среди осуществленных реформ - гражданский контроль над Вооруженными силами и модернизация войска. Я надеюсь, что мы сможем сделать следующий шаг по ПДЧ для Украины, чтобы мы могли принять Украину в сообщество свободных стран, которым интересно, что происходит на восточной границе Украины, потому это в интересах не только Украины, но всех демократий", - указал Мерфи.
В свою очередь сенатор Роб Портман (Республиканская партия, штат Огайо) отметил, что НАТО - Это альянс безопасности, но также альянс, базирующийся на совместную ценностях.
"Продолжающиеся политические реформы Украины усилят ее усилия по присоединению к НАТО и, (хотя мы не говорим за ЕС)также к ЕС", - добавил Портман.