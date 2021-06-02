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Зеленский встретился с сенаторами США и предложил виртуальный тур к линии соприкосновения на Донбассе

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Зеленский встретился с сенаторами США и предложил виртуальный тур к линии соприкосновения на Донбассе
В Украину прибыла делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин, Роберта Портмана и Кристофера Мерфи. Они уже провели встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

"Мы получили четкую картину тех вызовов и проблем, с которыми сталкивается ваша армия и люди на фронте. Это даст нам дополнительные аргументы, когда мы приедем в США, о необходимости продолжать предоставлять помощь Украине", - сказали сенаторы.

Также американские политики разговаривали с Зеленским об укреплении отношений Украины и США.

"Чтобы предоставлять Украине больше помощи, чтобы она была боеспособна для своей защиты. Нам Зеленский предложил виртуальное путешествие к линии соприкосновения, где командиры с разных участков (фронта) доложат о ситуации. Мы также обсуждали другую помощь, которую могли бы предоставить - и в экономическом плане, и в плане реформ, и как противостоять российской дезинформации", - подытожили они.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Виртуальный тур это типа под наркотой чтоле? Зеленский встретился с сенаторами США и предложил виртуальный тур к линии соприкосновения на Донбассе - Цензор.НЕТ 3024
  • AbOriginal_UA
    Короче, преЗедент служил в армии виртуально!?
    Судя по 4-м повесткам ......нюхнул пороха на передовой Зеленский встретился с сенаторами США и предложил виртуальный тур к линии соприкосновения на Донбассе - Цензор.НЕТ 5924
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Зеля патологически помешан на видосиках. Теперь пробует сенаторам войнушку показать, хотя они наверняка лучше зели знают положение на передке.
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