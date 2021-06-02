Зеленский встретился с сенаторами США и предложил виртуальный тур к линии соприкосновения на Донбассе

В Украину прибыла делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин, Роберта Портмана и Кристофера Мерфи. Они уже провели встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

"Мы получили четкую картину тех вызовов и проблем, с которыми сталкивается ваша армия и люди на фронте. Это даст нам дополнительные аргументы, когда мы приедем в США, о необходимости продолжать предоставлять помощь Украине", - сказали сенаторы.

Также американские политики разговаривали с Зеленским об укреплении отношений Украины и США.

"Чтобы предоставлять Украине больше помощи, чтобы она была боеспособна для своей защиты. Нам Зеленский предложил виртуальное путешествие к линии соприкосновения, где командиры с разных участков (фронта) доложат о ситуации. Мы также обсуждали другую помощь, которую могли бы предоставить - и в экономическом плане, и в плане реформ, и как противостоять российской дезинформации", - подытожили они.

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